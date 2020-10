Boetes na illegaal feestje in Rotterdam

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Elf mannen en vrouwen tussen de 20 en 22 jaar, die zich niets aantrokken van de coronamaatregelen, zijn woensdagavond rond 23.00 uur bekeurd in een woning aan het Achterharingvliet in Rotterdam. Ze hielden een feestje en de buren hadden last van hun luide muziek.