OM eist drie jaar tegen Limburgse ’afvalcowboy’

Bij Wim B. kwam het niet op dat vaten met chemisch afval zouden kunnen gaan lekken. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Jarenlang verzamelde Wim B. (56) op vijf locaties in Brabant en Limburg illegaal honderdduizenden liters chemische stoffen. Dat containers met giftige chemicaliën ooit zouden kunnen lekken, kwam niet in hem op. Toen dat in 2016 wel gebeurde, ging het ernstig mis.