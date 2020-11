Dode man in auto bij station Amersfoort, politie vermoedt misdrijf

De man werd voorovergebogen in zijn auto aangetroffen op het Stationsplein in Amersfoort. Ⓒ AS Media

AMERSFOORT - Een overleden man die vrijdagmiddag is gevonden in een auto op de Stationsstraat in Amersfoort is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. Wat er is gebeurd en hoe de man is gestorven, is niet bekendgemaakt.