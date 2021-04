LIVE | Argentijnse president heeft corona ondanks Spoetnik vaccin

Scholen zijn wachten op sneltest beu: ’Groot deel loopt op tandvlees’

Halsema: open de terrassen tegen drukte in parken

07.38 - Argentijnse president heeft corona ondanks Spoetnik-vaccin

Ondanks dat hij in januari gevaccineerd is met het Russische Spoetnik-V-vaccin, is de Argentijnse president Alberto Fernandez positief getest op het coronavirus.

„Ik wacht op de bevestiging van het resultaat en verkeer in goede stemming, ondanks het feit dat ik lichte koorts heb. Ik ben in goede fysieke conditie”, schreef de president, die vrijdag 62 jaar werd, op Twitter.

De centrumlinkse Peronist won in oktober 2019 de verkiezingen.

Argentinië, met 44 miljoen inwoners, heeft bijna 2,75 miljoen gevallen van Covid-19 geregistreerd. Tot nu toe zijn 56.000 Argentijnen gestorven aan het longvirus.