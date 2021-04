LIVE | Coronazelftests als warme broodjes over de toonbank

Scholen zijn wachten op sneltest beu: ’Groot deel loopt op tandvlees’

Halsema: open de terrassen tegen drukte in parken

11.34 - Duitse gezondheidsminister moet miljoenen betalen voor mondkapjes

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft 1 miljoen mondmaskers besteld bij een zoon van voormalig bondskanselier Helmut Kohl, maar er is na de levering nooit een cent voor betaald. Dit zegt de zoon, Walter Kohl, eigenaar van bedrijf Kohl Consult. Hij is volgens het dagblad Bild in Bonn naar de rechter gestapt en eist van Spahn 5,48 miljoen euro.

Kohl Consult kreeg de opdracht afgelopen voorjaar en het bedrijf leverde 8 mei 2020 1 miljoen FF2-maskers van 4,5 euro elk. Walter Kohl stelt persoonlijk te zijn meegegaan bij de levering, maar op de bestemming was er niet genoeg ruimte voor de opslag en het duurde drie dagen voor de vrachtauto's gelost konden worden.

In de contracten met mondmaskerleveranciers staat volgens Kohl dat er binnen zeven dagen na de leverdatum moet worden betaald, ook zonder de lading te controleren. Kohl zegt nooit een cent te hebben gezien en het excuus van het ministerie van Spahn was plotseling dat de maskers niet voldoende waterdicht zouden zijn. Kohl stelt dat hij de maskers heeft geleverd waar Spahn om had gevraagd en dat de waterdichtheid er niets mee te maken heeft. „Ik begrijp niet waarom Jens Spahn en zijn ministerie opzettelijk hun eigen contracten verbreken, het principe dat contracten moeten worden nagekomen, is er blijkbaar niet van toepassing”, klaagde Kohl in de krant Bild.

Het ministerie doet over de lopende procedures geen uitspraken. Duitsland is de afgelopen tijd geschokt door gesjoemel in de handel in mondkapjes, waarbij enkele politici of bestuurders met hun 'mondkapjeskennis' grote bedragen aan zouden hebben verdiend als deskundige of bemiddelaar bij het afsluiten van contracten.

10.45 - Coronazelftests raken snel uitverkocht

De coronazelftests die drogisterijketen Etos sinds zaterdag verkoopt, zijn in een aantal winkels al uitverkocht. Volgens een woordvoerster stond er voor openingstijd bij sommige winkels een rij mensen te wachten. Er is geen maximumaantal dat een klant mag kopen maar Etos vraagt mensen „ook een beetje aan elkaar” te denken.

De eerste dagen heeft Etos een beperkte hoeveelheid van enkele tientallen tests per filiaal te koop. Volgende week neemt de beschikbaarheid toe.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na een kwartier. Etos benadrukt dat de test is bedoeld om preventief te testen. „Bijvoorbeeld als mensen met Pasen bij een kwetsbaar familielid op bezoek willen gaan”, zegt een woordvoerster.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de bedrijven Roche en Biosynex. De test die Etos verkoopt is van producent Roche en kost 8,99 euro.

De Rijksoverheid waarschuwt ook dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig is. De testen moeten daarom niet worden gebruikt bij coronaklachten. Ook iemand die in de buurt was van iemand die corona heeft en voor iemand die terugkeert uit een hoogrisicogebied bieden de testen geen soelaas. In die gevallen moet altijd een testafspraak bij de GGD worden gemaakt.

Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Ook zijn ze niet geschikt voor mensen uit een risicogroep of voor mensen die werken met kwetsbare personen of mantelzorgers.

08.09 - Koopmans relativeert risico AstraZeneca

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het aan het Erasmus MC in Rotterdam, relativeert het risico op het krijgen van een bloedstolsel na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. „OK, ff opgezocht: kans op trombose na AZ-vaccinatie zit tussen kans op overlijden door een aanval door en hond en kans op overlijden door bliksem in”, meldt ze op Twitter.

Vervolgens twittert ze een staatje uit een onderzoek van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, waaruit blijkt dat trombose in diepgelegen aderen en longembolieën in 0,02 procent van de gevallen voorkomen. Dat is volgens EMA minder dan verwacht.

07.38 - Argentijnse president heeft corona ondanks Spoetnik-vaccin

Ondanks dat hij in januari gevaccineerd is met het Russische Spoetnik-V-vaccin, is de Argentijnse president Alberto Fernandez positief getest op het coronavirus.

„Ik wacht op de bevestiging van het resultaat en verkeer in goede stemming, ondanks het feit dat ik lichte koorts heb. Ik ben in goede fysieke conditie”, schreef de president, die vrijdag 62 jaar werd, op Twitter.

De centrumlinkse Peronist won in oktober 2019 de verkiezingen.

Argentinië, met 44 miljoen inwoners, heeft bijna 2,75 miljoen gevallen van Covid-19 geregistreerd. Tot nu toe zijn 56.000 Argentijnen gestorven aan het longvirus.