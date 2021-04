LIVE | Strengere lockdowns, controles en protesten: Britse politie onderbreekt kerkdienst

23.00 - Ruim 10.000 ’dwarsdenkers’ op de been in Stuttgart

Meer dan 10.000 mensen - de meesten zonder mondkapje en te dicht op elkaar - hebben zaterdag volgens de politie in Stuttgart gedemonstreerd tegen het corona-beleid van de Duitse overheid. Ze reageerden op een oproep van de nationale beweging van ’dwarsdenkers’.

De betoging verliep zonder veel problemen. Honderden agenten waren op de been, maar ze grepen niet in bij een overvloed aan overtredingen van de coronaregels die van kracht zijn. Dat leidde tot de nodige kritiek. Uwe Lahl, directeur van het ministerie van Volksgezondheid in Baden-Württemberg, zei het niet te snappen dat „de stad zich met open ogen in deze situatie heeft laten manoeuvreren.”

Protest in Stuttgart. Ⓒ EPA

Lahl vertelde burgemeester Clemens Maier, verantwoordelijk voor de openbare orde in Stuttgart, zowel schriftelijk als telefonisch te hebben gewezen op de mogelijkheid dit grootschalige evenement te verbieden, conform de corona-bepalingen van de deelstaat. Een woordvoerder van de stad Stuttgart liet in een reactie weten dat besloten is het grondwettelijke recht te demonstreren te laten prevaleren boven het risico van meer besmettingen.

19.00 - Londense politie onderbreekt kerkdienst op Goede Vrijdag

De Londense politie heeft op Goede Vrijdag een dienst in een Poolse kerk in het zuiden van de stad onderbroken wegens overtreding van de coronaregels. Sky News publiceerde zaterdagmiddag een filmpje waarop is te zien dat een agent voor het altaar staat en tegen de aanwezige gelovigen zegt dat ze het gebedshuis onmiddellijk moeten verlaten.

„Helaas is deze bijeenkomst illegaal onder de huidige coronabepalingen. Het is wettelijk niet toegestaan met zoveel mensen hier samen te zijn. U moet nu naar huis gaan. Als u dit bevel te vertrekken niet opvolgt, kan dat leiden tot een boete van 200 pond of, als u weigert uw naam en adres te geven, zelfs tot arrestatie”, aldus de politieman. Hij zei zich te kunnen voorstellen dat gelovigen graag een kerkdienst bijwonen, zeker op Goede Vrijdag, maar dat het volgens de Britse coronaregels niet mag.

De verantwoordelijke personen binnen Christ the King-kerk in Balham veroordeelden het politieoptreden en zeiden te geloven dat de dienders hun „boekje grof te buiten zijn gegaan door hun volmacht zonder goede reden te gebruiken.”

Volgens de kerkleiding is voldaan aan alle eisen die de overheid heeft gesteld in de strijd tegen Covid-19. Ze heeft haar superieuren van de Poolse katholieke missie in Engeland en Wales op de hoogte gesteld van de gang van zaken en de politie om opheldering gevraagd.

18.30 - Politie Curaçao: strenger optreden tegen overtreders coronaregels

De politie op Curaçao voert een ’zero tolerance’-beleid in om op die manier de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

De politie waarschuwde zaterdag dat er strenger zal worden gereageerd op mensen die de geldende coronamaatregelen overtreden. Dat betekent: meer processen-verbaal, meer ’roadblocks’ om het verkeer te controleren en van automobilisten die geen toestemming hebben om op straat te zijn, zal de auto worden weg gesleept.

Curaçao zit sinds 24 maart in lockdown, al langere tijd geldt er een avondklok en ook samenkomsten zijn al lange tijd verboden. Tegelijkertijd is er een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Volgens de politie zijn er nog teveel mensen die de regels overtreden, onder meer door illegale feesten te bezoeken en de weg op te gaan voor niet-noodzakelijke zaken. Daar zal harder tegen worden opgetreden.

18.00 - Duizenden agenten controleren regio Parijs op naleving coronaregels

De politie in de regio Parijs stuurt 6600 agenten de straat op om te controleren of de bevolking zich houdt aan de aangescherpte coronamaatregelen. Dat heeft de prefectuur zaterdag gezegd. De regering heeft in de strijd tegen Covid-19 besloten tot een nieuwe landelijke lockdown en onder meer een avondklok die zaterdag om 19.00 uur ingaat en tot zondag 06.00 uur duurt.

In veel delen van Frankrijk, waaronder Parijs, verandert overigens weinig, omdat daar de niet-essentiële winkels toch al dicht zijn en een avondklok al maanden geldt. De strikte regelgeving wordt nu in het hele land van kracht. Nieuw in Parijs is wel dat de verkoop van alcohol op straat, vanuit bars of restaurants, uitdrukkelijk is verboden. De politie zal daarop streng toezien, net als op bijeenkomsten van meer dan zes personen op publieke plekken.

Vrijdag werden in Frankrijk in 24 uur tijd meer dan 46.000 nieuwe gevallen geregistreerd, ruim 300 patiënten overleden. De gezondheidsautoriteiten meldden onlangs dat in een week tijd meer dan 400 op de 100.000 Fransen het uit China overgewaaide virus hadden opgelopen.

Bekijk ook: Zo komen we uit de prikchaos

12.45 - Zeven Britten overleden na inenting met AstraZeneca-vaccin

Zeven mensen zijn in het Verenigd Koninkrijk overleden als gevolg van zeldzame bloedstolsels nadat zij waren ingeënt met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat meldt de Britse medische toezichthouder MHRA zaterdag. Het is onduidelijk of het vaccin de oorzaak is van de sterfgevallen. In totaal hebben 18,1 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het vaccin toegediend gekregen. Vrijdag werd bekend dat dertig mensen daarna tromboseklachten hadden gekregen.

„De voordelen bij het voorkomen van een infectie met Covid-19 en de complicaties daarvan blijven opwegen tegen de eventuele risico’s en het publiek moet doorgaan met het krijgen van zijn vaccin wanneer het daartoe wordt uitgenodigd”, zei June Raine, hoofd van de MHRA tegen de BBC.

De Britse melding over het aantal sterfgevallen komt op een moment dat verscheidene Europese landen het gebruik van het vaccin van AstraZeneca hebben opgeschort vanwege een mogelijk verband met bloedstolsels.

Nederland heeft de vaccinaties met de AstraZeneca-prik opgeschort na vijf nieuwe gevallen van trombose bij vrouwen, van wie er een is overleden. Duitsland besloot dinsdag al om het AstraZeneca-vaccin alleen nog aan 60-plussers toe te dienen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat net als de Wereldgezondheidsorganisatie het AstraZeneca-vaccin eerder veilig verklaarde, komt naar verwachting op 7 april met een nieuw advies over de kwestie.

Het EMA zei afgelopen woensdag opnieuw dat het van mening is dat het vaccin veilig is en dat deskundigen geen specifieke risicofactoren hebben gevonden, zoals leeftijd, geslacht of medische voorgeschiedenis.

Er zijn geen meldingen van bloedstolsels als gevolg van het Pfizer/BioNTech-vaccin, aldus de Britse toezichthouder. Het VK heeft meer dan 31 miljoen eerste vaccindoses toegediend, waarbij zowel de AstraZeneca als de Pfizer/BioNTech-vaccins zijn gebruikt. Mensen kunnen niet kiezen welke ze krijgen.

Het VK heeft in juni 2020 100 miljoen doses van het vaccin van Oxford-AstraZeneca besteld en de ontwikkeling ervan gesteund. In datzelfde jaar bestelde het ook 30 miljoen doses van het vaccin van Pfizer-BioNTech.

11.34 - Duitse gezondheidsminister moet miljoenen betalen voor mondkapjes

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft 1 miljoen mondmaskers besteld bij een zoon van voormalig bondskanselier Helmut Kohl, maar er is na de levering nooit een cent voor betaald. Dit zegt de zoon, Walter Kohl, eigenaar van bedrijf Kohl Consult. Hij is volgens het dagblad Bild in Bonn naar de rechter gestapt en eist van Spahn 5,48 miljoen euro.

Kohl Consult kreeg de opdracht afgelopen voorjaar en het bedrijf leverde 8 mei 2020 1 miljoen FF2-maskers van 4,5 euro elk. Walter Kohl stelt persoonlijk te zijn meegegaan bij de levering, maar op de bestemming was er niet genoeg ruimte voor de opslag en het duurde drie dagen voor de vrachtauto’s gelost konden worden.

In de contracten met mondmaskerleveranciers staat volgens Kohl dat er binnen zeven dagen na de leverdatum moet worden betaald, ook zonder de lading te controleren. Kohl zegt nooit een cent te hebben gezien en het excuus van het ministerie van Spahn was plotseling dat de maskers niet voldoende waterdicht zouden zijn. Kohl stelt dat hij de maskers heeft geleverd waar Spahn om had gevraagd en dat de waterdichtheid er niets mee te maken heeft. „Ik begrijp niet waarom Jens Spahn en zijn ministerie opzettelijk hun eigen contracten verbreken, het principe dat contracten moeten worden nagekomen, is er blijkbaar niet van toepassing”, klaagde Kohl in de krant Bild.

Het ministerie doet over de lopende procedures geen uitspraken. Duitsland is de afgelopen tijd geschokt door gesjoemel in de handel in mondkapjes, waarbij enkele politici of bestuurders met hun ’mondkapjeskennis’ grote bedragen aan zouden hebben verdiend als deskundige of bemiddelaar bij het afsluiten van contracten.

10.45 - Coronazelftests raken snel uitverkocht

De coronazelftests die drogisterijketen Etos sinds zaterdag verkoopt, zijn in een aantal winkels al uitverkocht. Volgens een woordvoerster stond er voor openingstijd bij sommige winkels een rij mensen te wachten. Er is geen maximumaantal dat een klant mag kopen maar Etos vraagt mensen „ook een beetje aan elkaar” te denken.

De eerste dagen heeft Etos een beperkte hoeveelheid van enkele tientallen tests per filiaal te koop. Volgende week neemt de beschikbaarheid toe.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na een kwartier. Etos benadrukt dat de test is bedoeld om preventief te testen. „Bijvoorbeeld als mensen met Pasen bij een kwetsbaar familielid op bezoek willen gaan”, zegt een woordvoerster.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de bedrijven Roche en Biosynex. De test die Etos verkoopt is van producent Roche en kost 8,99 euro.

De Rijksoverheid waarschuwt ook dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig is. De testen moeten daarom niet worden gebruikt bij coronaklachten. Ook iemand die in de buurt was van iemand die corona heeft en voor iemand die terugkeert uit een hoogrisicogebied bieden de testen geen soelaas. In die gevallen moet altijd een testafspraak bij de GGD worden gemaakt.

Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Ook zijn ze niet geschikt voor mensen uit een risicogroep of voor mensen die werken met kwetsbare personen of mantelzorgers.

08.09 - Koopmans relativeert risico AstraZeneca

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het aan het Erasmus MC in Rotterdam, relativeert het risico op het krijgen van een bloedstolsel na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. „OK, ff opgezocht: kans op trombose na AZ-vaccinatie zit tussen kans op overlijden door een aanval door en hond en kans op overlijden door bliksem in”, meldt ze op Twitter.

Vervolgens twittert ze een staatje uit een onderzoek van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, waaruit blijkt dat trombose in diepgelegen aderen en longembolieën in 0,02 procent van de gevallen voorkomen. Dat is volgens EMA minder dan verwacht.

07.38 - Argentijnse president heeft corona ondanks Spoetnik-vaccin

Ondanks dat hij in januari gevaccineerd is met het Russische Spoetnik-V-vaccin, is de Argentijnse president Alberto Fernandez positief getest op het coronavirus.

„Ik wacht op de bevestiging van het resultaat en verkeer in goede stemming, ondanks het feit dat ik lichte koorts heb. Ik ben in goede fysieke conditie”, schreef de president, die vrijdag 62 jaar werd, op Twitter.

De centrumlinkse Peronist won in oktober 2019 de verkiezingen.

Argentinië, met 44 miljoen inwoners, heeft bijna 2,75 miljoen gevallen van Covid-19 geregistreerd. Tot nu toe zijn 56.000 Argentijnen gestorven aan het longvirus.