Opnieuw standbeelden omgetrokken en rellen in Portland

Ook werd tijdens de ’Day of rage’ een historisch gebouw beschadigd.

Standbeelden van Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt werden door een boze in zwart geklede meute omvergetrokken. Op een van de weinige daar geschoten video’s is gejuich te horen als de beelden neerstorten. Volgens Oregon Live werd iedereen die beelden probeerde op te nemen of te streamen, bedreigd door de demonstranten.

Volgens de site greep de politie aanvankelijk niet in toen de historische beelden werden aangevallen.

Later werd het wel officieel tot een ’rel’ verklaard en kwam de politie in actie.

Bij een gebouw van de historische vereniging in de stad waar de ruiten werden ingegooid, werd een spandoek opgehangen met de tekst ’Stop de verering van koloniale moordenaars’.

Uiteindelijk werd een flink aantal Antifa-demonstranten aangehouden.

De rellen in Portland houden nu al maanden aan. De demonstraties en vernielingen begonnen na de dood van George Floyd.

Matthew Robert Dolloff wordt ervan verdacht dat hij een Trumpsupporter heeft doodgeschoten. Ⓒ Politie

Man doodgeschoten in Denver

In Denver kwam zaterdag Trumpsupporter Lee Kelvner om het leven toen hij werd doodgeschoten door een man. De twee kregen het met elkaar aan de stok tijdens een ’Patriot Rally’ waar steun werd betuigd aan de Amerikaanse politie.

De 30-jarige Matthew Robert Dolloff trok een pistool toen de legerveteraan en opa hem peppersprayde en schoot hem dood.

De eerste berichten waren dat Dolloff als beveiliger werkte vor een tv-ploeg van 9News, maar het tv-station ontkende dat later.