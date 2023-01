Politie zet twee voortvluchtige kopstukken cokemaffia op Nationale Opsporingslijst

Het gaat om de Nederlandse Marokkanen Fahd El Kandoussi (38) en Mohammed Kadjouh (46), die beiden sinds maandagavond op de Nationale Opsporingslijst van de nationale politie zijn geplaatst. De politie wil ze niet alleen aanhouden omdat ze volgens verdenkingen groot in de cokehandel zitten maar ook in verband worden gebracht met ontvoeringen en beschietingen.

Zo werd El Kandoussi, die opgroeide in Wageningen, eind vorig jaar veroordeeld tot twaalf jaar cel voor zijn rol bij het beschieten van een chalet in Tienhoven. De schutters vergisten zich toen in het adres en namen het verkeerde huisje onder vuur, waardoor een onschuldig persoon gewond raakte. Ook dit incident had te maken met cokehandel. Volgens de rechtbank was El Kandoussi de opdrachtgever van de beschieting.

Gevlucht

Mohammed Kadjouh verblijft volgens de politie mogelijk in Dubai of Marokko. Hij staat volgens justitie samen met El Kandoussi aan het hoofd van een wereldwijd opererend drugsnetwerk. Ze worden verdacht van import van duizenden kilo’s coke. De politie heeft in het onderzoek achterhaald dat ze allebei een zeer luxe leven leiden en peperduur vastgoed en kostbare goederen bezitten van premium merken.

Volgens de recherche klommen de twee redelijk geruisloos op in de criminele wereld, maar is er nu voldoende bewijs om ze als verdachten aan te merken. Omdat ze op dit moment voortvluchtig zijn, plaatsen politie en Openbaar Ministerie ze op de nationale opsporingslijst. Op deze ’most wanted’ lijst staan ’s lands meest gezochte criminelen.

De politie adviseert mensen die meer weten of de mannen ergens zien, niet zelf in actie in actie te komen maar de politie te bellen. Meer informatie is te lezen op de nationale opsporingslijst.

