Juncker voorziet gepeperde nota voor Britten

De Britten zullen de verplichtingen die ze vrijwillig zijn aangegaan als EU-lidstaat moeten respecteren en ze weten dat ze geen korting krijgen, aldus Juncker. Hij noemde geen concreet bedrag, en ook zijn woordvoerder wilde dat niet doen. Ramingen over de ’Brexitnota’ lopen op tot 60 miljard euro.

De Britse regering wil eind maart het officiële startschot geven voor hun vertrek, die dan in principe twee jaar later een feit is. Het zal jaren duren voordat Londen een deal over de toekomstige relatie met de EU heeft uitonderhandeld, sprak Juncker in het Belgische parlement in Brussel. Hij herhaalde dat het Britse vertrek hem droevig maakt.