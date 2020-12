Den Haag: het is te druk, ga naar huis

Dat is de strekking van een bericht wat de gemeente heeft rondgestuurd, onder meer op sociale media.

De afgelopen weken woedt een debat over de drukte in binnensteden. Omdat veel mensen voor Sint- en Kerstaankopen en bijvoorbeeld op Black Friday massaal gingen winkelen, stond men flink opeengepakt in grote steden. De anderhalve meterregel werd daardoor lastig.

Mogelijk heeft dat bijgedragen aan de stijging in besmettingen, suggereren sommige experts. Die groeien enorm. Anderen wijzen erop dat er simpelweg meer wordt getest. Zo is het ook sinds kort mogelijk om mensen uit bron- en contactonderzoek, zonder klachten, te testen. Het percentage positieve gevallen is vooralsnog nauwelijks gestegen.