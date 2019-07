Geen hyperlooprecord voor Delftse studenten

De noodremmen sloegen meteen na het vertrek al aan en daardoor bleef het vaartuig steken bij ’slechts’ 188 kilometer per uur. Daardoor bleef het team steken op de vierde plaats. De overwinning ging naar het team van de Technische Universiteit München. Hun capsule bereikte een topsnelheid van 463 kilometer per uur, net geen nieuw record.

De studenten deden mee aan een speciale wedstrijd die was georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Hij is ervan overtuigd dat mensen over enkele tientallen jaren rondreizen in hyperloops. Ze schieten als buizenpost door het land en zouden bijvoorbeeld in een half uur van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen.

Ongeveer twintig studententeams hadden zich aangemeld voor de Hyperloop Pod Competition. Delft en drie andere teams kwamen door de 122 veiligheidskeuringen en mochten daadwerkelijk meedoen. Ze moesten hun capsule door een vacuümbuis van ruim 1 kilometer laten schieten. Vorig jaar deed het Delftse team ook mee aan de Hyperloop Pod Competition. Ook toen greep het team door technische problemen naast de overwinning en naast een record. Hun vaartuig kwam niet verder dan 142 kilometer per uur, desondanks goed voor zilver.

Project Manager Arjan Buijserd van het Delftse team dat met 40 mensen in de VS aanwezig was: „De concurrentie was dit jaar erg sterk; ook zij hebben alles gegeven en kwamen met innovatieve ontwerpen. Het is goed om te zien dat het niveau van de competitie zo hoog ligt. Dit laat zien dat de techniek van de hyperloop zich verder blijft ontwikkelen, wat veel belooft voor de toekomst van transport.” Over enkele weken zal het Delft Hyperloop team het stokje overdragen aan hun opvolgers die volgend jaar een nieuwe poging zullen doen om de wedstrijd te winnen, wat Delft Hyperloop in 2017 al eens lukte.