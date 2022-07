Oostenrijk en Duitsland voeren tijdelijk grenscontroles in

Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben intussen de tijdelijke grenscontroles heringevoerd. Normaal gesproken kunnen inwoners van de Europese Unie vrij reizen tussen de 26 Europese landen die vallen onder het Schengengebied. Dat betekent dat je geen identiteitskaart of paspoort hoeft te laten zien als je van het ene naar het andere Schengenland reist. Wel is het verstandig altijd een identiteitsbewijs op zak te hebben. Elk Schengenland mag namelijk eigen nationale regels vaststellen en zo mensen verplichten hun identiteit te kunnen aantonen.

Toen de coronapandemie toesloeg, koos een meerderheid van de Schengenlanden ervoor om controles aan de grens in te voeren om zo de verspreiding van het virus tegen te houden. Als gevolg hiervan waren zelfs veel EU-burgers niet langer automatisch vrij om over de grens te reizen. Op Frankrijk na hebben alle Schengenlanden deze controles onlangs nog losgelaten, maar sinds een aantal weken hebben landen die weer heringevoerd. Niet vanwege corona, maar door de oorlog in Oekraïne.

Momenteel zijn er vijf landen die hebben besloten weer te controleren bij de grens, namelijk Oostenrijk bij de grens met Hongarije en Slowakije; Denemarken nader te bepalen, maar mogelijk bij alle grenzen en bij de veerbootverbinding naar Duitsland en Zweden; Duitsland bij de grens met Oostenrijk; Noorwegen bij de veerbootverbinding naar Denemarken, Duitsland en Zweden; Zweden nader te bepalen, maar mogelijk bij alle grenzen.

Uitzonderlijk

Volgens de Schengengrenscode (SBC) mogen lidstaten tijdelijke grenscontroles alleen invoeren in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld in het geval van een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid. De Europese Commissie kan echter geen veto uitspreken tegen het besluit van een lidstaat om grenstoezicht in te voeren, maar kan wel een advies uitbrengen over de noodzaak ervan.

De landen met grenscontrole hebben hiervoor gekozen omdat ze vermoeden dat er risico bestaat dat wapens, of personen die een dreiging kunnen vormen, de EU binnenkomen.