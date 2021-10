Moeder van ’Een Huis Vol’ is in goede gezondheid gevonden

Haar 16-jarige zoon Romano plaatste afgelopen vrijdag een bericht op Facebook waarin hij zijn zorgen uitte. Nadine zou vrijdag naar oma zijn gegaan en sindsdien niet meer thuis zijn teruggekomen. De politie werd ingeschakeld.

De vrouw is maandag in goede gezondheid aangetroffen, zegt de politie. De politie wil verder niets kwijt over de zaak, alleen dat er geen sprake was van een vermissing of ontvoering. Het onderzoek is hiermee ook gesloten, aldus de woordvoerder.

Emotionele video

Nadine plaatste maandagmiddag een video op de Facebookpagina van de familie waarin ze liet weten dat ze met de dood bedreigd wordt. Met tranen in haar ogen zei ze dat ze niet vermist is, maar op een veilige plek zit. Opmerkelijk is dat ze zegt dat haar zoon deze situatie heeft veroorzaakt. Hij zou ’lulverhalen’ over haar hebben verteld. „Ik wil naar huis, maar ik durf niet”, zegt de vrouw wanhopig.

Dwang

Romano vermoedt dat zijn moeder onder dwang weer bij haar ex-vriend Kevin is. Kevin is niet de biologische vader. Michel Quaedackers is twee jaar geleden overleden.

Het gezin deed in 2014 en 2020 mee met het KRO-NCRV-programma ’Een Huis Vol’, waarin grote gezinnen in hun dagelijkse leven worden gevolgd.

Nadine heeft in totaal 12 kinderen. Alleen de oudste, de 24-jarige Damian Quaedackers, is ondertussen het huis uit.