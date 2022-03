Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw wapen Turkse dronemaker: ’Onbemande toestellen nu het sterkst op slagveld’

Door Maarten van Aalderen

Een Turkse wapenfabriek met onder meer de Bayraktar-drone in de hal. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

ISTANBUL - Terwijl in de wereld met bewondering wordt gekeken naar de effectieve Turkse drones van Bayraktar TB2 tegen de Russische agressor en er zelfs een populair patriottisch Oekraïens lied over de Bayraktar is gecomponeerd, gaat het Turkse wapenbedrijf een belangrijke stap verder. Het is hard bezig met de ontwikkeling van onbemande gevechtsvliegtuigen. Afgelopen zaterdag werd aangekondigd dat de productie ervan is begonnen.