Rook trekt over Overijssel door grote brand oude scheepswerf

Er is veel rook die over het stadje trekt en in de verre omtrek te zien is. De brandweer adviseert bewoners ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. Het verkeer op de N331 had last van de rook en de weg is daarom afgesloten, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Volgens de zegsman is er geen asbest vrijgekomen. Er is een NL-alert uitgegaan naar omwonenden.