Burgemeester: demonstratie Duindorp niet gesubsidieerd door gemeente

Er ontstond commotie nadat via social media beelden uitlekten van feestende mensen die de coronaregels niet naleefden en dansten op de muziek van optredende artiesten. Eerder liet Van Zanen al weten dat het ging om een aangemelde demonstratie voor behoud van de vreugdevuren.

Demonstratie of feest?

De Haagse burgemeester ontkent te hebben geopperd om een oudejaarsfeest aan te melden als demonstratie. Dat idee leefde bij betrokkenen die eerder hun verhaal anoniem deden aan Omroep West. „Nee. Op geen enkel moment is de suggestie gedaan om een feestelijke bijeenkomst onder de noemer van een demonstratie te laten plaatsvinden. De organisatie heeft simpelweg kennisgegeven van een demonstratie op het Tesselseplein. Deze kennisgeving is getoetst aan de Wet openbare manifestaties en er werd onvoldoende aanleiding gezien hier vooraf beperkingen aan te stellen, of om de demonstratie te verbieden”, schrijft Van Zanen, die wel stelt nu anders om te gaan met optredens tijdens demonstraties. „De ervaring met de demonstratie in Duindorp, als ook met andere recente demonstraties, leert inmiddels dat de aanwezigheid van artiesten/muzikale omlijsting een te groot risico op overtredingen van de anderhalve meterregel met zich mee brengt. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid, een van de doelcriteria van de Wet openbare manifestaties, zal de burgemeester daarom zoals gezegd zolang deze maatregel geldt in beginsel niet instemmen met artiesten/muzikale omlijsting tijdens een demonstratie.”

Demonstratie bewust niet afgebroken

Er is volgens Van Zanen bewust ervoor gekozen om de demonstratie niet af te breken toen de sfeer uitgelatener werd. „De aanwezigheid van een actieve en zichtbare organisator en ordedienst en de (op dat moment) beschikbare politie-inzet zijn factoren die maken dat er in dit geval voor is gekozen de demonstratie niet abrupt te doen beëindigen. De veiligheid van de op het plein aanwezige kinderen speelde een essentiële rol bij deze afweging. In plaats daarvan is ervoor gekozen de demonstratie gecontroleerd te laten plaatsvinden, waarbij de politie in goed contact is gebleven met de organisatie en de aanwezige bewoners.”

Dat er eerder in de media werd gesuggereerd dat de gemeente de demonstratie zou hebben gesubsidieerd verwijst Van Zanen naar het rijk der fabelen. „Er is een subsidie verstrekt voor de activiteit Kerstdorp Duindorp van 7 t/m 11 december en geen subsidie voor de demonstratie op 31 december”, besluit de burgemeester.