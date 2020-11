OM eist 20 jaar cel en tbs voor ’brandmoord’ Breda

De politie doet onderzoek bij de garagebox aan de Sparrenweg in Breda (archiefbeeld, 2019). Ⓒ ANP / HH

BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Breda twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Janie H. wegens moord. H. zou op 8 april 2019 de 49-jarige garagehouder Ger van Zundert (49) hebben gedood door hem in brand te steken. Van Zundert was kort daarvoor door twee anderen mishandeld en vastgebonden op een stoel, in zijn garagebox aan de Sparrenweg in Breda. „Gruwelijk en laf”, zo omschreef de officier van justitie de moord. Het door H. vertoonde gedrag noemde zij „ronduit sadistisch.”