Goia Bucarelli verloor haar Nederlandse vriend Huub Pistoor bij een verkeersongeluk.

ROME - Vele duizenden Italianen hielden zondag in Rome een demonstratie tegen het extreem hoge aantal verkeersdoden in het land. In 2018 stierven er in Italië 3310 mensen bij verkeersongelukken. Dat was meer dan waar dan ook in de EU.