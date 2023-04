Doden door tornado in Missouri

De doden vielen in Bollinger County in het zuidoosten van Missouri. Op sociale media zijn beelden te zien van zwaar beschadigde huizen in het dorp Glen Allen.

De tornado komt voort uit een stormfront dat woensdag over het midwesten en zuiden van de VS trok. CNN maakt melding van hagelstenen ter grootte van een honkbal in de staten Iowa, Illinois, Missouri en Michigan. Het noodweer houdt aan. Volgens de zender kunnen steden als Chicago, Detroit en Indianapolis worden getroffen.

Begin deze week kwamen in de VS al minstens 32 mensen om het leven door zware stormen en tornado’s. Een week eerder verwoestte een tornado de plaats Rolling Fork in de Mississippi-delta, waarbij veel van de vierhonderd huizen van de gemeenschap werden verwoest en 26 mensen om het leven kwamen.