Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Moeder van gesneuvelde Azovstal-verdediger in tranen: ’Er was geen uitweg meer’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Taja Nikonets kreeg een e-mail waarin ze werd ingelicht over de dood van haar zoon die zich bij het Azov-bataljon bleek te hebben gevoegd. Ⓒ de telegraaf

Oeman - Het is pas een week geleden dat Taja Nikonets bericht kreeg dat haar zoon in de laatste dagen van de verdediging van Marioepol is gesneuveld. Ruim een maand leefde zij in onzekerheid, terwijl het net zich sloot om Michajlo (29), die ze liefkozend Mischa noemt. „Hij wilde altijd de beste zijn en dat was Azov: het beste.”