Overleden vrouw in scootmobiel klem in parkeergarage Uden: ’Vast onder brandslangkast’

Dit meldt Leo Teulings, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw, aan Omroep Brabant. Een woordvoerder van de politie zegt dat de vrouw al overleden was toen ze werd gevonden in de parkeergarage aan de Pastoor Spieringsstraat. De vraag is nu wat haar overlijden heeft veroorzaakt. Mogelijk is ze onwel geworden of overleed ze doordat ze klem kwam te zitten. Er volgt een schouw om de doodoorzaak vast te kunnen stellen.

Ⓒ Eye4images

Volgens Teulings gaat het om een fitale vrouw van ongeveer 80 jaar. „Ze ruimde altijd de lift op als mensen troep achterlieten. We wilden binnenkort nog een bloemetje naar haar sturen als bedankje daarvoor”, aldus Teulings tegenover Omroep Brabant.