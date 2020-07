Een beschaafde mens discrimineert niet en handelt evenmin racistisch. Punt! Aan deze evidente beschavingsnorm koppelen de activisten meer dan de mensheid lief is. De antiracisme-ideologie is een neomarxistische beweging die vanuit Amerika is overgewaaid naar de Europese universiteiten. Het einddoel begint zichtbaar te worden: zuivering van ideeën en opinies!