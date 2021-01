Alarm om exotische wildmarkten: ’Gevaar van nieuwe pandemieën’

Premium Cultuur

Muzikaal genie Spector sterft eenzaam en ongeliefd

Hij werd bekend door zijn overweldigende Wall of sound, waarin vocale harmonieën samensmolten met orkestrale arrangementen. Phil Spector transformeerde daarmee muziek in de jaren vijftig en zestig. Maar de iconische producer bracht de laatste jaren van zijn leven roemloos door in het ziekenhuis van ...