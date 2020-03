Koningspaar voor staatsbezoek aangekomen in Indonesië

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen aan op het vliegveld van Jakarta. Ⓒ ANP

Jakarta - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aangekomen in Indonesië voor een staatsbezoek. Even voor vieren in de middag plaatselijke tijd (tien uur ’s ochtends in Nederland) landden ze met het regeringsvliegtuig op een luchthaven in het zuidoosten van de hoofdstad Jakarta.