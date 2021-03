Overbelasting jeugdzorg laat sporen na: ’We voelen ons niet veilig’

Het aantal jongeren dat een zwaar delict heeft gepleegd of kampt met drugsverslaving is toegenomen, terwijl de inrichtingen een bedden- en personeelstekort hebben. Het afgelopen jaar zijn er drie „groepsopstanden” van jongeren in verschillende inrichtingen geweest, waarbij jeugddelinquenten vernielingen aanrichtten.

In totaal zitten jaarlijks ongeveer tweeduizend jongeren vast omdat ze worden verdacht van een delict of ervoor zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. In een justitiële jeugdinrichting krijgen jongeren intensieve begeleiding om te voorkomen dat ze in herhaling vallen als ze weer vrijkomen. Ook volgen ze onderwijs.

Zeven justitiële jeugdinrichtingen gesloten

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, besloot in 2019 en 2020 twee van de zeven justitiële jeugdinrichtingen te sluiten. En dat terwijl het aantal jeugddelinquenten sinds eind 2018 toeneemt, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die het onderzoek gezamenlijk uitvoerden.

Door een wetswijziging in 2014 kunnen ook jongvolwassenen tot 23 in een jeugdinrichting terecht. Dat zorgt ervoor dat de populatie in justitiële jeugdinrichtingen is veranderd. Of het ook de reden is dat het aantal jeugddelinquenten in inrichtingen toeneemt, kunnen de inspecties niet zeggen.

’Groepgroottes structureel overschreden’

Vanwege de tekorten worden de groepsgroottes in de inrichtingen „structureel overschreden.” Jongeren kunnen bijvoorbeeld niet goed doorstromen naar afdelingen waar ze gespecialiseerde zorg kunnen krijgen, omdat alles vol zit. In 2019 moesten negentien jongeren zelfs korte tijd worden overgeplaatst naar een inrichting voor volwassenen - volgens de inspecties een „zeer onwenselijke” situatie. De jongeren kregen er geen passende begeleiding of onderwijs.

Om de roosters rond te krijgen werken justitiële jeugdinrichtingen vaker met flexibele krachten. Daardoor is de band tussen personeel en jongeren minder hecht, wat slecht is voor het onderlinge vertrouwen en het gevoel van onveiligheid vergroot.