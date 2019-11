Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ZUTPHEN - De verdachte in de Alemse zedenzaak heeft een celstraf van 40 maanden opgelegd gekregen. Volgens de rechtbank in Zutphen heeft Anthony B. (roepnaam Anton) jarenlang met zeker zeven minderjarige meisjes ontucht gepleegd, terwijl die in zijn woning overnachtten.