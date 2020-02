Coronavirus: treinen CS Milaan opgeschort

„Ik wilde de trein nemen naar Piacenza en plotseling kon het niet. Er kwam plotseling een mededeling dat de treinen niet meer vertrokken”, aldus Jannieke van Geet, die net van het vliegveld Malpensa van Milaan was aangekomen en naar huis wilde. Ze woont met haar Nederlandse man in het noorden van Emilia-Romagna. „Het rondlopend personeel verwijst door naar de informatie en daar staan rijen mensen te wachten.”

Uiteindelijk werd ze naar een ander station in Milaan gestuurd vanwaar wel treinen naar het zuiden zouden rijden. Ze hoopt dat dit het geval is. Dat is nog maar de vraag, want alles is continu aan veranderingen onderhevig. „Anders ga ik haar maar ophalen in Milaan”, aldus haar man Pieter van Geet. „Al hoop ik wel dat ik Milaan binnen kan komen en dat we er later weer uit kunnen.”

Een mededeling op de website van de Italiaanse spoorwegen zei dat de veelgebruikte lijn van Milaan naar Bologna voorlopig is stilgelegd wegens gezondheidscontroles. Daar stond dat wie van Milaan met de trein naar het zuiden wil reizen, helemaal via Verona of Padova moet gaan, wat tot een uur of twee uur vertraging kan zorgen.