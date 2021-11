Nieuwe wet maakt geld afpakken van criminelen makkelijker

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt dinsdag met een wetsvoorstel om dat voor elkaar te krijgen. De bewindsman kondigde eerder al in De Telegraaf aan dat hij van plan was om op die manier criminelen de pas af te snijden. „De drijfveer voor criminelen is geld verdienen, maar hun drugsgeld is allesbehalve een rustig bezit”, zegt Grapperhaus in een toelichting op zijn voorstel. „We zijn niet alleen uit op hun vermogen, hun luxe villa’s, dure horloges, auto’s en jachten. We raken ze ook direct in hun criminele bedrijfsvoering.”

Zonder veroordeling of strafbaar feit

Met het wetsvoorstel wordt het om crimineel vermogen en illegaal verkregen goederen af te pakken zonder dat daaraan een veroordeling van een persoon voor een strafbaar feit vooraf is gegaan, blijkt uit het plan. Het maakt dan niet uit op wiens naam het object staat, of dat de eigenaar onbekend is. Er moet alleen bij de rechter ’aannemelijk worden gemaakt’ dat het object gekoppeld kan worden aan criminaliteit.

Als personen vervolgens aanspraak willen maken op een ingenomen voorwerp, wordt verwacht dat ze kunnen verklaren dat de herkomst uit legale bron afkomstig is. Zij moeten dus bewijzen dat iets niet is verkregen met fout geld.

„Criminelen raken steeds meer mogelijkheden kwijt om te investeren in verdere illegale praktijken”, redeneert Grapperhaus. „Op die manier voorkomen we dat zwart geld in de samenleving blijft circuleren en wordt ingezet in de legale economie of wordt geherinvesteerd in criminele activiteiten.”

Als de politie een pand binnenvalt en een groot bedrag vindt, is geen langdurig strafproces meer nodig om dat geld af te pakken als er geen goede verklaring kan worden gegeven hoe het is verdiend.

Wegsluizen van winsten

Ook met de spoedbevriezing is de minister zeer in zijn nopjes. Door dit nieuwe instrument kan worden voorkomen dat het geld verdwenen is tegen de tijd dat de transactie in beeld komt in een strafrechtelijk onderzoek. Criminelen proberen met regelmaat gebruik van te maken van het razendsnel wegsluizen van hun winsten, vaak naar het buitenland. Daar moet een stokje voor worden gestoken.

Op het wetsvoorstel kan komende tijd eerst worden gereageerd door experts en andere critici, daarna moeten de Tweede en Eerste kamer er nog mee instemmen.