Premium Het beste van De Telegraaf

Britse spionnen: geen signaal dat Poetin naar kernwapen grijpt

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Rusland overweegt vooralsnog niet om kernwapens in te zetten. Dat zegt de chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ, sir Jeremey Fleming. Volgens het hoofd van de Government Communications Headquarters, de dienst die zich onder meer bezighoudt met het onderscheppen van inlichtingenverkeer, is nog geen enkele activiteit te zien die erop wijst dat Rusland kernwapens in gereedheid brengt.