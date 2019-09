Dorian zorgt voor mooie dagen in Nederland

Woensdag wordt het 18 tot 20 graden. Wel is er dan veel bewolking en valt er regen. Donderdag breekt de zon door en kan het kwik oplopen naar 23 graden. Daarna blijft het vrij warm met maxima tot 22 graden. Zondag en maandag zou het in het zuidoosten zelfs zomers warm kunnen worden met maxima van 25 graden, aldus Weeronline.

Dorian bevindt zich nu boven het oostelijk deel van Canada en trekt in de richting van IJsland. Midden op de Atlantische Oceaan bevindt zich de tropische storm Gabrielle, die de komende dagen richting Schotland trekt. Dit levert veel regen en een stevige wind op. Doordat de restanten van Dorian en Gabrielle langs Noord-Europa trekken, krijgt Nederland te maken met zuidwestenwinden die relatief warme lucht aanvoeren.

’s Nachts kouder

Omdat er opklaringen komen en de wind wegvalt, kan de temperatuur ’s nachts flink dalen, op enkele plaatsen tot twee of drie graden, mogelijk zelfs met vorst aan de grond. Het koudst wordt het in het midden, oosten en zuidoosten van het land. Onder aanwezige bewolking en in de kustgebieden is het minder koud met minima rond negen graden.

Wanneer het komende nacht daadwerkelijk tot vorst aan de grond komt, is dat aan de vroege kant. Normaal gesproken vriest het ergens in ons land rond 15 september voor het eerst aan de grond.