Luguber: baas mortuarium handelde in lichaamsdelen, kopers mochten uitkiezen

Lodge en zijn echtgenote Denise en nog vier verdachten zijn in de zaak aangeklaagd, melden Amerikaanse media. Ze zouden in de jaren 2018 - 2023 lichaamsdelen in heel de VS hebben weten te slijten. Lodge, die begin mei werd ontslagen, zou de stoffelijke resten uit het instituut hebben gesmokkeld en mee naar huis genomen. Vervolgens werden ze naar afnemers verstuurd of gebracht. Sommige kopers mochten met Lodge mee naar het mortuarium om uit te kiezen wat ze precies hebben wilden.

’Afschuwelijk’

Lichamen worden gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek of voor medisch onderwijs. Wanneer ze niet meer gebruikt worden, worden ze over het algemeen gecremeerd en de resten worden overgedragen aan nabestaanden. Lodge wordt ervan beschuldigd delen van lichamen te hebben verwijderd en verhandeld. De universiteit heeft geschokt gereageerd. „We zijn geschokt dat zoiets afschuwelijks op onze campus kan gebeuren, een gemeenschap toegewijd aan het genezen en dienen van anderen”, aldus een verklaring.

Het is nog niet precies bekend wie de afnemers allemaal waren, maar media spreken van een netwerk waar ook een mortuarium in Arkansas bij betrokken is. Een van de kopers die wordt genoemd, is een vrouw in de staat Massachusetts. Zij runt een internetbedrijfje dat horrorpoppen en -attributen verkoopt. Ze zou in 2020 voor een gezicht zeker 550 euro aan Lodge hebben betaald. Een andere koper in Pennsylvania kocht in vier jaar voor bijna 35.000 euro aan lichaamsdelen van Lodge. Bij één aankoop voor 1000 dollar stond bij de internetbetaling vermeld „hoofd nummer 7.”