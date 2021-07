Tbs voor aanslagpleger Joods restaurant HaCarmel

Volgens de rechtbank blijkt uit de verklaringen van A. en de aard van de feiten dat het zijn bedoeling was vrees aan te jagen aan een deel van de bevolking. Steun daarvoor vond de rechtbank in de over A. opgemaakte rapportages, waarin deskundigen concludeerden dat bij hem is sprake is van een radicaliseringsproces en een extremistische ideologie.

Volgens gedragsdeskundigen is A. sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege verschillende serieuze psychiatrische problemen, zoals een ernstige depressie. De rechtbank nam dit over. De deskundigen achten het gevaar voor herhaling groot en stellen dat A. in zijn huidige toestand nauwelijks te sturen valt. De rechtbank merkte tijdens de uitspraak op dat dit hoge recidiverisico ook blijkt uit het feit dat A. al eerder voor soortgelijke feiten bij hetzelfde restaurant is veroordeeld.

A. is ook schuldig bevonden aan het plegen van ontucht. Hij heeft in een tram de billen van een vrouw betast.