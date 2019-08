’Hoe kan verkrachter Nederlandse in Blanes weer vrij rondlopen?’

Laurens en Esther Sueters van Cafe Cheers zijn geschrokken van de berichten over de verkrachting van een Nederlandse in Blanes. Ⓒ De Telegraaf

Blanes - ’Getver’, zegt de Nederlandse Kelly, die net samen met drie Nederlandse vriendinnen is aangekomen in Blanes. ’Wat een rotbericht. We willen er een gezellig vakantie van maken. Dat hier net een vrouw is verkracht, is echt niet fijn om te horen’.