Woensdag om 04.00 uur: ’vuurbollen’ in de lucht

De meteoren zijn te zien in de vorm van vallende sterren. „Het bijzondere aan de Lyriden is dat ze soms als heldere vuurbollen door de lucht schieten en een rookachtig spoor achter kunnen laten”, schrijft Weeronline.

„Het hoogtepunt van de Lyriden vindt plaats in de nacht van dinsdag op woensdag 22 april. Om 4:00 uur ’s nachts zijn de meeste meteoren te zien. Je moet naar het oosten tot zuidoosten kijken voor het beste zicht”, aldus het weerbureau.

Volgens Weer.nl kunnen we rond 04.00 uur ’ieder uur zo’n 5 tot 11 meteoren zien’. „Met de meteoren van andere zwermen erbij, kun je circa 13 tot 21 vallende sterren per uur zien.” Iets voor 06.00 uur zal het beginnen schemeren, om half zeven komt de zon op. Dan is het feest voorbij.

Helder, maar koud

„De Lyriden zijn bijzonder”, aldus Weeronline. „Waarschijnlijk is dit de oudste meteorenzwerm die we als mens kennen: al 2600 jaar geleden werd melding gemaakt van deze vallende sterren. De Lyriden zijn afkomstig van de komeet C/1861 G1 Thatcher en worden zo genoemd omdat ze van het sterrenbeeld Lier lijken te komen.”

Het weer belooft prima te zijn: dankzij de heldere lucht moeten de Lyriden goed zichtbaar zijn. Zoek wel een donker plekje op. In grote steden en in de buurt van kassen is het soms moeilijker om de vallende sterren te zien. Overigens wordt het slechts vier tot acht graden. „En door de wind ligt de gevoelstemperatuur dichtbij het vriespunt”, aldus Weeronline. Trek dus een goeie jas aan.

Overigens komen de Lyriden ieder jaar in april voorbij.