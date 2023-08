Slachtoffer van Thijs Römer vol ongeloof door celstraf: ’Meen je niet’

Tijdens de uitspraak leek het inmiddels 21-jarige slachtoffer nog niet door te hebben wat de uitspraak precies betekende. Op de gang kwam dat besef, na wat uitleg van haar advocaat, wel binnen. „Dat meen je niet?”, riep ze uit. „Gaat hij de gevangenis in?”

Video:'Hoger beroep wordt lastig voor Thijs Römer'

De rechtbank acht bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s.

Het slachtoffer dat dinsdag aanwezig was, had tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken eerder als enige gebruikgemaakt van haar spreekrecht. Omdat het vermeende slachtoffer vlak achter Römer in de zaal zat, had zij verzocht of de acteur zich tijdens het voorlezen van haar slachtofferverklaring naar haar om wilde draaien. ”’Vinger jij jezelf weleens?’, vroeg je mij. En voor het geval je het niet wist: ik was 14 jaar!”, zei de vrouw toen. „Je hebt misbruik van mij gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed.”