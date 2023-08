Zee-arend gevangen bij Eemshaven: ’We vonden hem wat groot voor een buizerd’

Iemand die een melding van de vogel maakte, dacht dat het om een buizer ging die niet meer goed kon vliegen. Al snel zag de dierenambulance dat dat niet het geval was. Collega’s Paulien en Nikki „vonden hem ook wat groot” toen ze ter plaatse kwamen en de vogel bij het water zagen zitten. „Hoe dichter ze bij de buizerd kwamen hoe groter die werd”, meldt de Groningse dierenambulance in een bericht op sociale media. Het bleek om een zeearend te gaan met een spanwijdte van 2,5 meter en enorme klauwen. „Vol adrenaline en behoorlijke hartkloppingen” lukte het om het beest te vangen met een net. „Ongelooflijk stoer van ze!”

De vogel is naar de dierenopvang in het Friese Ureterp gebracht. Daar werd ontdekt dat de zee-arend flink was verzwakt en „de helft woog van wat hij zou moeten wegen.” Het roofdier is herstellende, eet inmiddels goed en blijkt nog erg alert te kunnen zijn. Een botsing met een windmolen, waar de zee-arend onder zat, is mogelijk de oorzaak geweest van de verzwakking van het dier, zegt Paulien tegen RTV Oost. „Dat kan-ie ons helaas niet zelf vertellen.”