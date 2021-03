Zaak tegen Nederlandse staat vanwege burgerdoden tijdens de Slag om Chora

LIVE – Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Bij de aanval in Uruzgan namen Nederlandse Apache-gevechtshelikopters, F-16’s en een pantserhouwitser deel. De aanval was nodig om te voorkomen dat het gebied in handen van de taliban zou vallen.

Zegveld wil duidelijkheid over wat er in de nacht van 16 op 17 juni 2007 is gebeurd en wil een schadevergoeding voor nabestaanden en slachtoffers van het bombardement, dat volgens haar zeker tachtig mensen het leven kostte.