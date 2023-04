Premium Het beste van De Telegraaf

Politieke gevolgen van de fentanylcrisis voor de VS, Mexico en China

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Onderschepte lading drugs. Ⓒ ANP / SIPA USA

Mexico-Stad - De aanklachten door het Amerikaanse ministerie van Justittie tegen de leiders van een belangrijke factie van het Sinaloakartel, Los Chapitos, komen op een moment waarop de relatie tussen de VS een Mexico de aanpak van de fentanylsmokkel en de bestrijding van de drugskartels niet zo best is.