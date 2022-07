Record: auto van vier miljoen euro (!) op Nederlands kenteken

De Chiron kent een nieuwprijs van precies 4.064.477 euro. Daarmee verbreekt de hypercar het record dat eerder dit jaar werd neergezet. Afgelopen maart registreerde Bugatti-dealer Pon Luxury Cars in Leusden een Chiron met een nieuwwaarde van 3.622.222 euro in Nederland. Drie maanden later volgde er een ter waarde van 3.636.742 euro.

Het record werd direct weer gebroken, want meteen ging een exemplaar van dik vier miljoen euro op kenteken. Wie de koper is, laat de Bugatti-dealer niet weten. „Wij doen nooit uitspraken over onze clientèle”, aldus het dealerbedrijf, dat reeds zeven Chirons op Nederlands kenteken afleverde.

Opties

Het ’goedkoopste’ exemplaar kostte dik 2,6 miljoen euro en werd in 2018 afgeleverd. De vanafprijs van de hypercar ligt momenteel op 2,7 miljoen euro. Met tonnen kostende opties en gepersonaliseerde verzoeken loopt het prijskaartje rap op. Van de nieuwprijs vloeit uiteraard 21 procent aan btw naar de staatskas, terwijl het bpm-bedrag nu 192.000 euro bedraagt.

De Bugatti Chiron is met een begrensde topsnelheid van 420 km/h de snelste productie-auto ter wereld en haalt als Super Sport zelfs 440 km/h. Van stilstand naar 100 km/h doet de sportcoupé met 8.0 W16-benzinemotor en vier turbo’s in 2,4 tellen. Er worden slechts vijfhonderd stuks met de hand vervaardigd; die zijn allemaal verkocht. De Chiron kwam in 2016 op de markt en gaat in 2024 uit productie.

Aston Martin

Het is een goede week voor de Nederlandse staatskas. Op dezelfde dag als de Bugatti Chirons ging een 3,2 miljoen euro kostende Aston Martin Valkyrie op kenteken.

Niet de Aston Martin Valkyrie uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Deze sportcoupé is ontwikkeld in samenwerking met het raceteam van Max Verstappen en kent dezelfde designer, Adrian Newey, als de F1-racewagen van Red Bull Racing.