Drie mannen aangehouden na vondst miljoen illegale sigaretten

DEN HAAG - De douane en de FIOD hebben woensdag in loodsen in de Zuid-Hollandse gemeenten Nissewaard en Westland ongeveer 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Twee mannen van 38 en 39 jaar uit Wit-Rusland en een 45-jarige man uit Polen zijn aangehouden. Ook is een woning in de gemeente Westland doorzocht.