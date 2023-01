Man 'heeft zaadbal moeten laten amputeren' na klappen bij protest in Parijs

De Franse krant Libération identificeert het slachtoffer als Ivan S., die met een camera vorige week donderdag aanwezig zou zijn geweest bij het protest in Parijs. Daar waren naar schatting zo'n 400.000 mensen op de been om hun onvrede over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd te uiten.

Op beelden die op sociale media rondgaan is te zien hoe een politieagent een man die op de grond ligt tussen zijn benen raakt met een knuppel en vervolgens wegloopt. Advocate Simon zegt dat "er geen sprake was van zelfverdediging of noodzaak" waar de agent zich op kan beroepen. Dit blijkt volgens haar uit de beelden die laten zien dat het slachtoffer na de "verminking door geweld" niet werd gearresteerd.

De politiechef van Parijs, Laurent Nunez, heeft volgens The Guardian beloofd het incident te onderzoeken. Zijn korps ligt volgens de krant al onder vuur vanwege gevallen van buitensporig geweld tegen arrestanten. In Libération zegt S. dat "hij niet de eerste is die het slachtoffer is geworden van politiegeweld".