Kamer moet voortaan eerst akkoord gaan met verlenging coronawet

Nu is het nog zo dat de wet elke drie maanden verlengd wordt, en de Tweede Kamer zich er eigenlijk pas achteraf over kan uitspreken. GL-Kamerlid Lisa Westerveld, initiatiefnemer van de wetswijziging, spreekt van ’een goede stap’. Door de tijdelijke coronawet vóór verlenging door de Tweede en Eerste Kamer te laten gaan, hoopt ze „de democratische besluitvorming te repareren.”

Het voorstel, dat door Westerveld, Pouw-Verweij (JA21), Kuiken (PvdA) en Van der Plas (BBB), werd ingediend wil „ervoor waken dat regering en parlement zich op een hellend vlak begeven waarbij er steeds minder gewicht wordt toegekend aan het beschermen van grondrechten.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer is het erover eens dat er een punt in de coronacrisis is bereikt waarin er niet langer sprake is van een acute noodsituatie. Daarmee vervalt ook de basis voor automatische verlenging van de wet. Met de wetswijziging kan een van de twee Kamers besluiten de verlenging te blokkeren, waarmee ook de maatregelen komen te vervallen. Het staat het kabinet in zo’n situatie wel vrij om een nieuw besluit voor te stellen, waarin specifieke bezwaren van de Kamer worden verwerkt.