Omstreden wetsvoorstel 2G haalt het zeer waarschijnlijk niet

Het voorstel om 2G in te trekken komt van SGP en Kamerlid Pieter Omtzigt. Met de steun van CU en GL wordt het plan mogelijk vandaag in de Tweede Kamer al getorpedeerd. Dat hangt af van de PvdA, die er nog niet over uit is. Steunt die oppositiepartij het voorstel niet, dan sneuvelt 2G alsnog in de Eerste Kamer waar met GL erbij een meerderheid van de partijen tegen het plan is.

CU-Kamerlid Mirjam Bikker heeft al geruime tijd moeite met het 2G-voorstel. Het plan om ongevaccineerden te weren uit delen van de publieke ruimte noemt ze een ’uitsluitende maatregel’. Ze wijst daarbij op een rapport van de TU Delft, dat kritisch is op de invoer van 2G (en zelfs 3G) om coronabesmettingen te dempen. Beter is ’1G’ (waarbij iedereen van tevoren getest wordt, ongeacht hun vaccinatiestatus), maar dat is financieel en praktisch niet haalbaar, zei coronaminister Ernst Kuipers eerder.

Vandaag debatteert de Kamer over de verlenging van de tijdelijke coronawet.