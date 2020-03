Grapperhaus: ’Zijn het tegenover kwetsbaren verplicht om streng te zijn’

Volgens de CDA-bewindsman zijn de maandag afgekondigde regels heel duidelijk. „Niet in groepen van drie of meer samenkomen”, zegt hij nog maar eens. „En hou anderhalve meter afstand. Mensen, disciplineer jezelf”, zei de minister na de ministerraad.”

Geen goed woord heeft hij over voor mensen die te dicht in de buurt van winkelpersoneel komen, of spugen. „Dat is walgelijk. Gewoon keihard bestraffen”, vindt hij. Tegen wie het toch in zijn hoofd haalt zegt hij: „Dan zul je het weten ook.”

Overigens is de minister best te spreken over hoe Nederland zich deze week aan de regels heeft gehouden. Afgelopen weekeinde was dat nog anders. Toen dromden op verschillende plekken mensen samen op stranden, in parken, of in bouwmarkten. Zondag liet het kabinet daarom een NL-alert uitgaan om mensen nog eens op de afstandsregels te wijzen.

Complimenten

„De afgelopen week hebben mensen zich er heel erg goed aan gehouden”, zegt Grapperhaus nu. „Goed dat straten leeg zijn. Ik mag u complimenten maken.”