Vader Sanil B. looft beloning uit voor nieuwe videobeelden: ’De waarheid moet boven tafel’

Man opent vuur in Braziliaanse scholen: docenten en leerling gedood

Een gewapende man heeft in de Braziliaanse plaats Aracruz in twee scholen met vuurwapens geschoten. Twee leraressen en een leerling zijn daardoor om het leven gekomen en zestien mensen zijn gewond geraakt. Over het motief van de in camouflagekleding gehulde schutter is nog niets bekend. Hij is na ee...