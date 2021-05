Kort geding mogelijke politieacties rond klassieker gaat door

Een overleg tussen de Rotterdamse driehoek en de bonden „is niet verlopen met een uitkomst die we hadden gewenst”, aldus de woordvoerder. Het kort geding dient om 11.15 uur bij de rechtbank Rotterdam.

Zaterdag werd bekend dat de politiebonden hun achterban hebben voorgesteld om zondag vlak voor en tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax het werk tijdelijk neer te leggen. Ze hebben daarover hun achterban gepeild. Of de werkonderbreking echt doorgaat, zou zondagmorgen worden besloten. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp zei zondagochtend, nadat bekend werd dat de gemeente Rotterdam een kort geding had aangezegd, dat nu het besluit van de rechter wordt afgewacht.

In een tweet over het overleg dat voorafgaand aan het kort geding plaatsvond, geeft de ACP aan dat tijdens het overleg de eis op tafel is gelegd om zondag nog een gesprek te hebben met onder anderen minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en premier Mark Rutte „over de diverse onderwerpen met onder andere als doel resultaat cao-politie. Alleen dan kans op afblazen #politieactie. Zij zijn aan zet.”

De woordvoerder van de Rotterdamse locoburgemeester zegt dat er nog steeds begrip is voor de actie „en waarom ze die willen voeren, maar we vragen de rechter toch om een uitspraak te doen over het stilleggen van het werk.” Vakbond ACP twittert dat in verband met corona het kort geding digitaal zal plaatsvinden. De voorzitters van de vakbonden en de advocaat zijn op het politiebureau aan de Boezembocht in Rotterdam.