Europese Commissie wil graag ferm overkomen in coronacrisis

Ursula von der Leyen (links) en de Zweedse EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) tijdens de corona-persconferentie. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Het risico op besmetting in de EU met het coronavirus is voortaan matig tot hoog. De Europese Commissie maakte dat maandag op een persconferentie bekend. Omdat het overgrote deel van de lidstaten nu coronapatiënten heeft is de druk op het dagelijks bestuur van de EU enorm om actie te tonen. Maar feit is dat de EU slechts een ondersteunende rol heeft, de lidstaten zijn vooral aan zet als het aankomt op volksgezondheid.