Beugel houten achtbaan schiet open tijdens rit: ’Echt bizar’

De Bruijn mocht met een groep die dezelfde passie deelt buiten de openingstijden van het park gebruik maken van de 26 meter hoge achtbaan. De bewuste dag in oktober stapte hij naast Stijn de attractie in. Na een controle van een medewerker door onder meer een ’harde ruk’ aan de beugel, mochten de karretjes uit het station vertrekken. Met snelheden tot 77 kilometer per uur vlogen de bezoekers vervolgens over de rails. „Normaal kan het weleens zijn dat die beugel een klikje verder opengaat. Ik heb niet doorgehad dat hij langzaamaan helemaal open ging. Best apart”, aldus De Bruijn tegen deze krant.

Terwijl De Bruijn het uitschreeuwt van ongeloof en een aantal ’what the f*cks’ de revue passeren, helpt de nuchtere Vlaminger Stijn de beugel dicht te trekken. „Na het ritje heb ik de supervisor van het park ingelicht en de beelden aangeboden. Die hoefde men niet, ik werd geloofd op mijn woord. Ze zouden de achtbaan na laten kijken door de technische dienst. Verder heb ik niets meer gehoord”, vertelt de achtbaanliefhebber.

Winterstop

Het pretpark heeft inmiddels de deuren gesloten wegens de winterperiode. Volgens RTL is het park op de hoogte van het incident. „We gaan ernaar kijken met onze monteurs en ontwerpers. Dit heeft onze hoogste prioriteit. We vinden veiligheid van de bezoekers buitengewoon belangrijk”, laat een woordvoerder weten.

Ondertussen stapt De Bruijn gewoon weer in de achtbanen van de parken die hij bezoekt. In zijn ogen is het veilig. „In Nederland zie ik dit niet snel gebeuren. Achtbanen van bijvoorbeeld De Efteling hebben andere, modernere karretjes. Die komen ook niet van dezelfde fabrikant.”

Bekijk hier de beelden van de ’horrorrit’: