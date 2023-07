7800 mensen geëvacueerd wegens WO2-bom in Berlijn

De bom werd gevonden op een bouwterrein in Hohenschönhausen, in het oosten van de stad. In een straal van 500 meter werden twee meubelzaken, twee kinderdagverblijven, twee scholen en een bouwmarkt ontruimd. 180 politiemensen gingen van deur tot deur en reden door de straten met luidsprekers om mensen te waarschuwen.

De politie denkt dat het om een Sovjet-bom gaat. Hoewel evacuaties van deze schaal niet vaak voorkomen, worden deskundigen in Berlijn wel nog ongeveer twee tot drie keer per dag opgeroepen om onderzoek te verrichten naar een explosief of munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het stadsbestuur denkt dat er nog zo'n 4500 bommen in de bodem zitten.