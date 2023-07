Krantenbezorger bedreigd met mes en moet auto inleveren

Twee gemaskerde mannen kwamen op de bezorger af en bedreigden hem met een mes. Daarbij liep de man een kleine verwonding op. De daders gingen er vervolgens in de auto van de man vandoor. Meerdere politie-eenheden zijn nog naar de auto en de twee mannen op zoek.

In het Limburgse dorp Spaubeek is donderdagochtend eveneens een krantenbezorgster beroofd van haar auto. Ook zij is bedreigd met een mes en raakte gewond toen ze probeerde te voorkomen dat de man met haar auto wegreed. Een politiewoordvoerster kon zaterdagochtend nog niet aangeven of die twee zaken met elkaar in verband worden gebracht.